Regisseur: ’Kim Cattrall was nooit in beeld voor reboot Sex And The City’

„Het idee is vanaf het begin geweest om het om Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs en Charlotte York te laten draaien, zonder Samantha Jones. Kim Cattrall had eerder al laten weten haar rol niet meer te willen spelen voor een derde speelfilm, terwijl het script daarvoor destijds in de maak was”, aldus King tegen The Hollywood Reporter. Uiteindelijk werd de film compleet geschrapt en werd er gebroed op nieuwe ideeën.

Het leek niemand een goed idee om een andere actrice neer te zetten als Samantha, die door veel fans als de smaakmaker van de show gezien werd. Toch had King geen moeite om zonder haar door te gaan. „Ik heb me geen moment zorgen gemaakt omdat zij niet door wilde. Samantha maakt gewoon geen deel meer uit van het vroegere kwartet, wat in heel veel vriendschappen gebeurt. Mensen komen en gaan in je leven en dat is nu net zo met haar. De drie hoofdpersonages gaan verder met hun leven zonder hun vroegere vriendin.”

De originele serie belichtte de levens van vier New Yorkse vrouwen in hun dertiger en veertiger jaren. In de nieuwe show zijn de dames in de vijftig en proberen ze nog steeds uit te vinden hoe ze goede partners en vriendinnen kunnen zijn.

De eerste twee afleveringen van And Just Like That... zijn op 9 december te zien op HBO Max.