Noorse filosoof Jostein Gaarder: ’We maken deel uit van een groter geheel’

Door Esther Kleuver

Jostein Gaarder haalt veel inspiratie uit de Nederlandse filosoof Spinoza. Ⓒ Foto Kimm Saatvedt

Ruim dertig jaar na het verschijnen van zijn internationale bestseller De wereld van Sofie, heeft de Noorse filosoof en schrijver Jostein Gaarder een lange brief in boekvorm aan zijn eigen zes kleinkinderen - en de rest van de wereld - geschreven. In dat nieuwe autobiografische