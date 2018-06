Froukje de Both weer vrijgezel

Froukje en Niek hadden sinds 2012 een relatie. Ze leerden elkaar kennen bij Radio 538. Vorig jaar hadden de twee een pauze van enkele maanden. Niek verklaarde toen: „Op een gegeven moment ging alles in een moordend tempo, ik zat ook in een andere levensfase. We zijn al 5,5 jaar bij elkaar, dan is het helemaal niet raar dat je af en toe even stilstaat bij je relatie.”

De dj was er desondanks heilig van overtuigd dat ze het samen zouden redden. „Ik kwam na een pauze van anderhalf à twee maanden tot de conclusie dat ik gruwelijk veel van haar houd en haar niet kwijt wil. We doen het nu rustig aan, maar het gaat de goede kant op.”