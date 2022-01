Advocaten Andrew willen echtgenoot en psycholoog Virginia Giuffre horen

Het juridische team van Andrew heeft toestemming gevraagd om Robert Giuffre onder ede te mogen horen over de zaak. De advocaten menen dat hij waarschijnlijk informatie heeft over de ’vermeende emotionele en psychologische schade’ die zijn vrouw heeft opgelopen. Ook willen ze weten wat de relatie van zijn vrouw is tot Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Zo hopen ze duidelijkheid te krijgen over de bewering dat Giuffre een ’rol had bij het rekruteren van minderjarige meisjes’ voor Epsteins seksfeesten.

Volgens Andrews advocaat, Melissa Lerner, heeft Robert zijn vrouw in 2002 in Thailand ontmoet. Ze volgde toen een massagetraining en zou daar een of meerdere vrouwen hebben gerekruteerd voor Epstein. Die zou de reis naar Thailand ook hebben gefinancierd.

Emotionele schade

Verder is er een verzoek ingediend om psycholoog Judith Lightfoot te mogen horen. Zij zou relevante informatie hebben over het mogelijke misbruik door Epstein en Maxwell en de daaruit voortkomende emotionele en psychologische schade.

Giuffre beweert op minderjarige leeftijd meerdere keren seks te hebben gehad met Andrew. Een van die keren was volgens haar na een bezoek aan een nachtclub in maart 2001. De Brit ontkende dat in een veelbesproken interview met de BBC in 2019 en zei dat hij toen met zijn dochter prinses Beatrice uit eten was. Even vreesde de Britse koninklijke familie dat Beatrice als getuige zou worden opgeroepen door de advocaten van Giuffre. Die hebben voorlopig alleen Robert Olney, een oud-assistent van Andrew, en Shukri Walker opgeroepen. Hij zou Andrew hebben gezien in de nachtclub op de avond dat Andrew Giuffre zou hebben gedwongen tot seks.

Bekijk ook: Prinses Beatrice hoeft niet te getuigen in zaak tegen haar vader