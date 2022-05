Schrijver Dimitri Verhulst is ’een junkie verslaafd aan het leven’

Premium Cultuur

Edzard Mik schrijft over ongrijpbaarheid van de liefde

Over liefde gaat de nieuwe roman van Edzard Mik. Maar Waarom vogels gaat ook over de ongrijpbaarheid daarvan. Vluchtig, onvoorspelbaar, hartverscheurend: in allerhande gradaties hebben de uiteenlopende personages in deze elfde ‘Mik’ elkaar lief, kijken ze naar elkaar om en hebben ze een passie voor ...