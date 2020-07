Sonja Bakker: ’Papa was nog lang niet klaar op deze wereld’

Wat was Theo trots op zijn dochter, Sonja Bakker. Afgelopen vrijdag overleed hij op 76-jarige leeftijd. Ⓒ Albert den Iseger

De dag waar SONJA BAKKER (45) zo bang voor was, brak vrijdag helaas aan. Toen moest zij afscheid nemen van haar vader THEO, die na een ziekbed van ruim een jaar zélf het uur van zijn overlijden koos. Morgen is in kleine kring de uitvaart, en zolang waakt de afslankkoningin thuis aan zijn zijde...