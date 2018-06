’Frank Masmeijer toch niet aanwezig bij rechtszaak’

Volgens zijn advocaat Gert-Jan Knoops kwam hij tot dit besluit, omdat hij het psychisch niet aan kan, doordat hij een trauma heeft opgelopen in de Belgische gevangenis. Dit laat de raadsman weten aan RTL.

Bekijk ook: Frank Masmeijer komt mogelijk naar België ondanks risico aanhouding

Als tweede reden voor de afwezigheid van de voormalig showmaster zegt Knoops dat het juridisch gezien niet noodzakelijk is voor het hoger beroep dat Masmeijer aanwezig is bij de rechtszaak. In deze zaak die aanstaande donderdag begint Antwerpen, vecht Masmeijer de acht jaar celstraf en de boete van 48.000 euro aan die hij vorig jaar opgelegd heeft gekregen voor zijn rol bij cocaïnesmokkel in de haven van Antwerpen.

Naar verwachting doet het hof van beroep pas halverwege september een uitspraak.