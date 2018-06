Gigi Hadid bevestigt hereniging met Zayn Malik

Zayns gezicht is niet te zien maar zijn kapsel en tatoeages laten duidelijk zien dat het om de zanger gaat. „After party”, schreef Gigi onder meer bij het kiekje. Het model was eerder op de avond bij de première van de film Ocean’s 8 in New York.

Al langer gaan geruchten dat Gigi (23) en Zayn (25) weer een setje zijn. Zo zouden ze al eerder zoenend gespot zijn in de straten van New York. De twee maakten in maart nog na twee jaar een einde aan hun relatie.

Ⓒ Instagram Stories