Piers Morgan wil in bikini presenteren

Morgan deed zijn opmerkelijke belofte naar aanleiding van het nieuws over het afschaffen van de bikini- en badpakkenronde bij de Miss America-verkiezing. In de uitzending sprak hij zich uit over de keuze van de organisatie. „Wanneer is schoonheid iets beledigends geworden?”, vroeg hij zich af. „Wanneer zijn we gestopt om naar mooie mensen te kijken, mannen en vrouwen?” Morgan gooide het gesprek over een andere boeg. „Als iemand mij mooi noemt, ga ik hier in bikini staan, de hele dag”, besloot hij.

Collega’s van de 53-jarige presentator konden de grap wel waarderen, maar op Twitter verschenen tientallen berichten van verontruste kijkers. „Oh alsjeblieft niet, ik wil geen nachtmerrie voor de rest van mijn leven”, liet iemand weten. „Niet om 06.00 uur ’s ochtends, het is te vroeg voor dit soort ’volwassentelevisie’”, twitterde een ander. En: „Ik eet mijn ontbijt, de belangrijkste maaltijd van de dag. Die moet ik echt in mijn maag houden.”