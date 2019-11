Samantha Steenwijk verlost van gips

„JAAAAA, het gips is er af! Dit kind is mega blij”, jubelt Samantha (33) bij een foto waarop ze het gips in haar hand houdt. „‪Alleen voorlopig nog even op platte schoenen. ‪Zo kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht!”

De zangeres blesseerde zich eind oktober tijdens repetities van Dancing with the Stars, een dag voor de finale. Door de val raakte haar grote teen uit de kom. Ondanks de blessure wist Samantha samen met haar danspartner Marcus van Teijlingen het programma toch te winnen.