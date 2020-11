Plottwist in strijd Brad en Angelina: ’Brad wil VREDE!’

In 2012, tijdens het Cinema For Peace Gala, leek er nog geen vuiltje aan de lucht tussen Brad Pitt en Angelina Jolie. Sinds 2016 zijn de twee verwikkeld in een juridische strijd. Ⓒ Getty Images

Al meer dan vier jaar lang liggen Brad Pitt en Angelina Jolie met elkaar in de clinch over hun scheiding, met als heikel punt: de slopende rechtszaak over de voogdij van hun vijf minderjarige kinderen. Hoewel deze zaak in volle gang is, zou Brad onlangs op bezoek zijn geweest bij zijn ex-vrouw in een ultieme poging om voor eens en altijd vrede met haar te sluiten.