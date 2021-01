Paul Haenen maakt avondklokuitzending Troost TV

Ook in deze uitzending praten de cabaretier en zijn man Dammie van Geest digitaal met verschillende gasten. Vanaf 21.00 uur, als de avondklok is ingegaan, wordt live geschakeld met verslaggever Jan van Loenen. De uitzending gaat door ’zolang het boeiend blijft’ en ’men er zin in heeft’, meldt Haenen.

Al sinds maart is Troost TV een paar keer per week te zien. Het initiatief werd in het leven geroepen om een positief geluid te laten horen tijdens de coronacrisis. Inmiddels zijn veel cabaretiers, acteurs, presentatoren, zangers en schrijvers virtueel te gast geweest.