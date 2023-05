Finse ’feestpremier’ Sanna Marin (37) gaat scheiden

„Vandaag hebben we de scheidingspapieren ingediend. We zijn dankbaar voor de 19 jaren samen en onze dochter”, schrijft Sanna Marin. Ze voegt eraan toe dat ze vrienden zullen blijven en nog altijd samen tijd zullen spenderen omwille van hun dochter.

Sanna Marin en Markus trouwden bijna drie jaar geleden. Samen hebben ze een dochter van vijf, Emma Amalia Marin.

De premier, die binnenkort haar functie neer zal leggen na een verkiezingsnederlaag, kwam in 2022 in opspraak na een filmpje waarop ze dansend en zingend te zien was. In de Tiktok-video was te zien hoe de jonge premier uitbundig feest vierde met vrienden. De beelden werden met gemengde reacties ontvangen. Sommigen zagen er geen graten in – „ze is ook maar een mens” – anderen vonden het ronduit ongepast voor een premier. Er volgden zelfs beschuldigingen van drugsgebruik. Op vraag van andere politici legde Marin daarom een drugstest af, die negatief bleek.