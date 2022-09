Hailey ontkracht geruchten: nooit vreemdgegaan met Justin Bieber

„Toen hij of ik ooit een relatie kregen of iets in die strekking, had hij geen relatie meer. Echt niet”, zegt Hailey in de podcast Call Her Daddy. „Het zit niet in mij om in de relatie van andere mensen te mengen. Ik heb dat nooit gewild en zou dat ook nooit doen.”

Toen Hailey en Justin een relatie kregen, kreeg het model het flink te verduren. Fans van de zanger vonden dat zij Justin had ’gestolen’ van zijn populaire ex-vriendin Selena Gomez.