Sandra Bullock twijfelde over stoppen om seksisme

„Het was moeilijk voor mij, want ik liep met oogkleppen door het leven en kwam op de plek waar ik minderwaardig was omdat ik een vrouw was. En dat was een bittere pil om te slikken. Ik had daar veel verdriet van en dacht misschien moet ik hier weg”, vertelt ze aan USA Today.

Bullock, die met haar rol in Speed in 1994 doorbrak, legt uit dat ze geen idee had hoeveel ongelijkheid vrouwen in Hollywood hadden omdat ze niet opgroeide met seksisme. „Mijn carrière is een domino-effect geweest van mensen die zeiden, ’Ik zou graag willen dat deze persoon deze rol vervulde’”, zegt ze. „En niet alleen in de filmindustrie, maar mensen in mijn leven. Mijn moeder heeft me opgevoed met: ’Je hoeft niet te trouwen, je bewandelt je eigen pad. Je verdient je eigen geld, en bent je eigen persoon”’.

„Ik ging de wereld in met het idee dat er geen ongelijkheid was, dat iedereen gelijk was, en ik ook kan doen wat een man kan doen. Maar uiteindelijk beleefde ik een ’ wake-up moment’ , toen ik me realiseerde: Ik word op deze manier behandeld omdat ik een vagina heb!”