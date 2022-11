Britney Spears hoeft nog geen biopic: ’Ik ben nog niet dood!’

De zangeres lijkt met haar bericht te reageren op uitspraken van Millie Bobby Brown. Die zei in een recent interview met Drew Barrymore dat zij graag Britney zou willen spelen in een biopic. „Ik zou graag een bestaand persoon willen spelen, en voor mij is dat Britney”, stelde Brown. „Ik ken haar niet, maar als ik naar foto’s van haar kijk, heb ik het gevoel dat ik haar verhaal op de juiste manier zou kunnen vertellen.”

In afgelopen jaren werden wel al enkele documentaires gemaakt over Britney, waaronder Framing Britney Spears. Daarin was onder meer te zien hoe de media met de zangeres omging in haar jongere jaren. De film gaat daarnaast over de zenuwinzinking van Britney in 2007, waarna ze in 2008 onder volledige curatele van haar vader Jamie kwam te staan. Aan die curatele kwam eind 2021 een einde.