Larry Rudolph stopt als manager van Britney Spears

„Het is meer dan 2,5 jaar geleden dat Britney en ik voor het laatst met elkaar hebben gesproken en toen vertelde ze me dat ze voor onbepaalde tijd wilde stoppen met werken”, schrijft Rudolph, die sinds het begin van Britney’s carrière in de jaren 90 haar manager is. Hij kwam tot het besluit nadat de popster opnieuw aangaf te willen stoppen met zingen. „Als haar manager geloof ik dat het in het belang van Britney is om ontslag te nemen bij haar team, omdat mijn professionele diensten niet langer nodig zijn.” Larry schrijft ook dat hij ’extreem trots’ is op wat Britney heeft bereikt en wenst haar ’alle gezondheid en geluk van de wereld’.

Tijdens de hoorzitting vorige week vroeg Spears de rechter de curatele waar ze al dertien jaar onder staat te beëindigen. Ze gaf daarbij aan dat ze zich een slaaf voelt van haar toezichthouders, met name van haar vader Jamie. De rechter wees dat verzoek af, maar stond wel toe dat de financiële instelling Bessemer Trust gaat optreden als co-curator. Die trok zich echter enkele dagen daarna weer terug.