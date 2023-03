Chantal Janzen werd bedrogen: ’Gebruikt condoom uit prullenbak gevist’

Ⓒ ANP/HH

Chantal Janzen is in het verleden bedrogen door haar ex-partner. Een verhaal daarover deelt de 44-jarige presentatrice in de editorial van haar blad &C. „Hoezeer ik dat ook probeerde te negeren, ik wist dat het vaker gebeurde”, zegt Janzen over een van haar eerste partners.