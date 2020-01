Het boek van Danneels had grote impact, omdat het er ook voor zorgde dat de inmiddels gepensioneerde koning het contact met zijn buitenechtelijke dochter verbrak. Danneels beschrijft erin een telefoongesprek waarin Boël verhaal gaat halen bij haar vader. „Jij bent mijn dochter niet”, zou hij gezegd hebben voordat hij ophing. „Nooit gedacht dat dit zoveel later de uitkomst zou zijn van dat ene halve zinnetje in mijn boek”, zegt de schrijver tegen Het Laatste Nieuws.

Toch wachtte de 51-jarige kunstenares, die in 1985 hoorde dat Albert haar biologische vader was, tot 2013 met juridische stappen. Wat volgde was een lang proces waarin ze via de rechtbank erkenning probeerde af te dwingen en wat de koning steeds probeerde te rekken. „Zeker in de beginjaren van haar strijd zag het er niet goed uit, met enkele uitspraken in haar nadeel. Maar het maakte haar nog meer verbeten om te vechten voor erkenning en gerechtigheid. Uiteindelijk heeft ze Albert juridisch met de rug tegen de muur gekregen”, zegt Danneels „Chapeau voor haar – ze stond toch tegenover een staatshoofd. Toegegeven, ook mij geeft dit toch wel een beetje voldoening.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Mario Danneels Ⓒ AFP

Wond

Ook Boël gaf het na al die tijd voldoening. „Het is een belangrijke stap in de lange strijd die ze al verschillende jaren voert om haar werkelijke identiteit op onweerlegbare wijze te laten vaststellen”, liet haar advocaat maandag weten. Wel was de kwestie erg pijnlijk voor de kunstenares, de dochter van Alberts minnares barones Sybille de Selys Longchamps. „Delphine mag de zaak dan wel gewonnen hebben, het zal altijd een wond blijven.”

De vader van de huidige koning Filip gaf maandag naar aanleiding van de uitslag van een afgedwongen dna-test toe dat Boël zijn dochter is.