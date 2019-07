Giel: ’Douwe Bob vond mijn cover gedurfd’

De diskjockey maakte afgelopen maandag bekend dat hij en zijn inmiddels ex-vriendin Nicolien, met wie hij sinds 2014 samen was, al een half jaar uit elkaar zijn. In zijn radioprogramma bij Veronica lichtte hij het een en ander toe, waarna hij refereerde aan het nummer I Do van singer-songwriter Douwe Bob. En in plaats van het liedje te draaien, nam Giel de microfoon ter hand en bracht hij het zelf ten gehore. „Ik heb iets besloten waar ik nu in zoverre al spijt van heb. Ik heb geen enkele ambities of illusies, en ja, het is mijn eigen radioprogramma, dus dat gebruik ik hier dan even voor. Maar ik ga dit liedje voor Nicolien zingen.

In Telegraaf TV, waar Giel te gast was om met presentatrice Ingrid Jansen te praten over de zomerhits van dit jaar, vertelt de diskjockey dat hij bang was dat Douwe Bob zijn actie niet kon waarderen. Maar niets is minder waar. „Ik kreeg een appje van Douwe Bob. Ik dacht: oh mijn god. Gast, ik heb je nummer vernaaid, of zo. Maar hij vond het echt gedurfd en hij vond het mooi dat ik het nummer zo goed heb begrepen en dat kon zo voelen. En dat is natuurlijk het mooie van muziek. Het neemt je mee in een bepaalde gemoedstoestand. Het heeft me echt wel geholpen.”

Bekijk ook: Het ingewikkelde liefdesleven van Giel Beelen

Het enfant terrible van de vaderlandse radio liet begin deze week officieel op Instagram weten dat er een einde was gekomen aan zijn relatie met de twaalf jaar jongere Nicolien. „Ik heb lang gewacht met delen. De pijn van twee mensen die van elkaar houden, maar toch besluiten uit elkaar te gaan is beter te verwerken zonder dat veel mensen zich ermee bemoeien. (...) Al sinds lange tijd wonen Nicolien en ik niet meer bij elkaar. Inmiddels hebben we er een weg in gevonden. Vrienden voor het leven blijven we sowieso. We koesteren de mooie tijd die we samen gehad hebben.”