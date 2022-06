Red Hot Chili Peppers-bassist Flea wil Popeye zijn

„Als een goede regisseur besluit een Popeye-film te maken, ben ik je man!”, twitterde Flea enthousiast. Popeye startte in 1929 als stripverhaal, waarna de spinazie-slurpende zeeman ook al snel als tekenfilm op tv te zien was. In 1980 werd er al een musical van de krachtpatser gemaakt met Robin Williams in de hoofdrol. Wat Flea betreft komt er nu dus een live-action film van en neemt hij de rol van Popeye op zich.

Hoewel Flea vooral bekend is als bassist van de Red Hot Chili Peppers, heeft hij al in verschillende films en series gespeeld. Zo had hij rollen in Back To The Future II, The Big Lebowski, Fear and Loathing in Las Vegas en onlangs dus in Obi-Wan Kenobi. Tevens sprak hij stemmen in voor shows als The Simpsons, Family Guy en American Dad.