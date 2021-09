Sander Lantinga laat kop koffie vallen en breekt twee vingers

Lantinga was al geïrriteerd omdat hij wat dingen niet kon vinden tijdens de ochtendroutine van zijn gezin. Daarna struikelde hij over het snoertje van zijn nachtlampje waarna een kop koffie over het net verschoonde bed, een stapel boeken en het stopcontact ging. „Dan knap ik effetjes en deed ik bam, godver!” aldus de dj. „En de muur heeft gewonnen.”

Hij zegt dat hij zo’n bui eens per jaar heeft. „Volgens mijn dokter gaan vrouwen dan met dingen gooien, mannen moeten even een klappie geven”, stelt hij. Lantinga kan nu vier weken zijn hand niet gebruiken. „Dat wordt vier weken doorbijten”, constateerde zijn co-host Coen Swijnenberg. „En dan hebben we het nog niet eens over aftrekken gehad”, voegde zijn gewonde collega daaraan toe.