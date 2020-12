Brooklyn Beckham en Nicola Peltz: eeuwige liefde... onder voorbehoud!

Brooklyn Beckham en Nicola Peltz denken hun eeuwige liefde gevonden te hebben, maar zorgen toch voor garanties... Ⓒ Instagram

Een en al romantiek en grote, lieve woorden voor elkaar, dát is hoe Brooklyn Beckham - zoon van - en Nicola Peltz - actrice en erfgename - hun relatie aan de buitenwereld presenteren. Ondanks dat is de liefde blijkbaar niet zó groot dat het stel daarvoor hun fortuin op het spel wil zetten! Want voordat er getrouwd gaat worden, willen de twee zeker weten dat de bezittingen en het geld van de een niet in handen komt van de ander, mocht de liefde tóch niet voor eeuwig blijken....