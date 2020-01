De Scheetjes op strafbankje

Karin en Hans, het koppel dat elkaar continu aanspreekt als ’scheetje’, werden eerder geportretteerd in het Tros-programma Ik vertrek toen zij zich op Bonaire vestigden met grootste plannen voor een mini-golfbaan. Ondanks allerlei tegenslagen werd dat een succes, waarna zij een nieuwe ambitie ontwikkelden: een speeltuin in Country & Western-stijl met overnachtingsmogelijkheden.

Die droom werd het uitgangspunt van De Scheetjes bouwen op Bonaire, waarmee SBS het eerdere succes van Chateau Meiland hoopte te evenaren. Deze tv-reeks, vorig jaar nog winnaar van de Gouden Televizier-Ring, had immers ook zijn oorsprong in een familie die de kijker als had leren kennen in Ik vertrek.

Zelfs het tijdslot dat De Scheetjes kregen toebedeeld, was hetzelfde. De kijkcijfers waren dat echter niet. Waar De Meilandjes wekelijks met gemak de miljoen kijkers overstegen, haalden hun opvolgers nog niet de helft daarvan.