Festivalzomer barst dit weekeinde los, De Staat geeft het startsein

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

„Het leuke van festivals is dat er bezoekers zijn die geen idee hebben wie of wat De Staat is.” Ⓒ Foto Shamrockraver

De festivalzomer staat weer op het punt te beginnen en de Nederlandse rockband De Staat trapt deze aanstaand weekend af door wel drie optredens te geven op het Best Kept Secret festival, het eerste grote zomerfestival van dit jaar in Hilvarenbeek.