Zo komt Hilaria Baldwin weer in vorm na bevalling

Op de video van de vrouw van Alec Baldwin is te zien hoe zij haar buikspieren traint. „ Tien van elk en dat dagelijks. 45 seconden besteden aan je buikspieren doet veel voor je”, schrijft Hilaria nadat ze heeft aangegeven dat ze haar oude figuur weer wil terugkrijgen na ’ de baby’.

Ze waarschuwt alvast voor critici die haar zullen verwijten dat ze het gemakkelijk laat lijken om in vorm te komen, zoals zovele bekende A-listers doen door het tonen van hun strakke lichaam kort na de bevalling. „Mijn doel is juist om te laten zien dat het een proces is, waarvoor we ons niet hoeven te schamen. Je kunt zien dat mijn buik nog niet perfect is en dat ik cellulite op mijn benen heb. Ik gebruik geen filter.”

Voor degenen die dat niet beseffen, schrijft ze: „Als het je helpt om dit proces te zien, geweldig... zo niet, ontvolg me. Ik heb een zero tolerance-beleid voor pesten.” Hilaria weet waar ze het over heeft. Met een eerdere lingerieselfie in 2015 na de geboorte van hun tweede kind Rafael na twee dagen een lingerieselfie postte, bracht ze ook al veel teweeg.