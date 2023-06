Geruchtenstroom op volle toeren rondom Burna Boy

Of dat verhaal klopt, wordt vooralsnog niet bevestigd, noch door een woordvoerder van het Gelredome, noch door Bon Bon Management uit Capelle aan de IJssel, de organisator van het concert. Beiden geven vooralsnog geen commentaar en hullen zich hardnekkig in stilzwijgen. Feit is wel dat Burna Boy zelf in een excuusbericht op Instagram aangaf dat hij zoveel ’zin had om hier in Nederland te zijn’. Ook schreef hij dat hij ’zo opgewonden was om jullie allemaal te zien vanavond.’

Burna Boy vermoedelijk zaterdagavond backstage in de Gelredome Ⓒ Instagram

Vannacht kwam Bon Bon Management met een nog veel vragen oproepende verklaring op Twitter. Hierin gaven ze, in het Engels, aan ’kapot te zijn’ van het feit dat Burna Boy niet in staat was om op te treden ’door onvoorziene omstandigheden’. „We hebben geprobeerd om de show door te laten gaan tot op het laatste moment, maar helaas gaven de lokale autoriteiten geen toestemming, omdat zij dachten dat dit onverantwoord zou zijn.”

Lokale autoriteiten

Twitteraar Richard ’Met de muziek mee’ Ridder uit Groningen reageert boos. Hij vindt het niet kunnen dat de organisator de schuld aan de lokale autoriteiten geeft, omdat ze geen toestemming gaven om tot na middernacht te spelen. „How low can you go”, tweet hij. In het Engels schrijft hij: „Alsof er na dat uur nog openbaar vervoer beschikbaar is. Zorg de volgende keer dat je op tijd bent.”

Een andere tweep, ChrisGospel7, beweert: „Ik heb gehoord dat Burna Boy met een meisje in zijn hotelkamer was en besloot dat hij niet zou komen opdagen. Wat een arrogante artiest.” Ook Noud Erents online doet een woedende duit in het zakje: „Onvoorziene omstandigheden... Wat je bedoelt te zeggen: „We kunnen niet plannen en we hebben geen respect voor de betalende bezoekers.” Andere twitteraars, zoals Spyke5K, houden vol dat ze Burna Boy bij het concert van Beyoncé in de Amsterdam ArenA hebben gezien. Lesbiana Grande tweet: „Als ik Burna Boy was had ik ook mijn eigen concert geskipt voor die van Beyoncé.”

Nigeria

De pers in Nigeria heeft inmiddels ook lucht gekregen van het afgelaste concert in Nederland en de extreem teleurgestelde fans die vijf uur lang tevergeefs op hun idool wachtten. The Yoruba Times uit Lagos stelt dat het stadion zo overvol met fans was dat het voor Burna Boy ’onmogelijk was om veilig en comfortabel op te treden.’

Bon Bon Management heeft via diverse sociale mediakanalen wel beloofd dat alle mensen die een ticket voor het concert van zaterdagavond hebben gekocht op maandag een email kunnen verwachten met daarin meer informatie over een nieuwe datum voor een inhaalconcert. Veel teleurgestelde fans willen echter hun geld terug. Op sociale media klagen zij dat ze hoge kosten hebben gemaakt voor de reis naar het stadion, parkeerkosten en eten en drinken in het Gelredome.