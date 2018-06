Ook bij Miss World Nederland geen bikinironde

De Nederlandse missverkiezing heeft al geen badpakken sinds 2016, toen Rachelle Reijnders uit Oss als winnares werd gekozen. Dit zegt organisatrice Katia Maes van Miss World Nederland.

„We promoten geen badmode. We zijn een platform voor jonge, krachtige vrouwen die hun mondje ook kunnen roeren zonder badpakken en lingerie”, zegt Katia Maes. „Ze tonen uiteenlopend talent, dat kan zingen of ballet zijn. En ze zijn ook heel maatschappelijk bezig. Een badpak voegt daar niets aan toe, hooguit is het voor buitenstaanders leuk om naar te kijken.”

Geëtaleerd

Katia is het roerend eens met de organisatie van Miss America om de bikini’s en badpakken thuis te laten. „Vrouwen hoeven niet geëtaleerd te worden met bikini’s of badpakken om gehoord te worden.” De schoonheidswedstrijd Miss World is de oudste in haar soort en verschilt van andere competities doordat het niet alleen draait om het uiterlijk, maar ook om de persoonlijkheid, opleidingsgraad en het goede doel dat de missen steunen.

Zondagavond 20.00 uur is de finale van Miss World Nederland in De Koning Events in Amsterdam. Tijdens de show strijden zestien finalisten om de titel en de kroon. Miss World Nederland is de tegenhanger van Miss Nederland, die wel vast blijft houden aan de badpakkenronde.