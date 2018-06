Robbie Williams geëvacueerd bij brand luxehotel

Williams zou in Londen zijn in de aanloop naar een benefietwedstrijd die zondag in Manchester wordt gespeeld. Door de brand werden honderden mensen die in het hotel verbleven in veiligheid gebracht.

De straten rondom het hotel werden afgesloten waardoor een zeer chaotische avondspits ontstond. Het luxehotel staat in het westen van de Engelse hoofdstad.

Volgens de Londense brandweer zijn er 20 brandweerwagens en 120 brandweerlieden ingezet om de brand te blussen. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend. Het dak van het oude pand van twaalf verdiepingen stond in lichterlaaie.

Het gebouw werd in 1889 als exclusieve herenclub gebouwd en werd tien jaar later voor een groot deel door brand verwoest. Het werd in 1902 heropend als het Hyde Park Hotel. Het vijfsterrenhotel heet nu Mandarin Oriental Hyde Park. Het heeft een renovatie ondergaan die ruim 210 miljoen euro heeft gekost en in mei werd afgerond.