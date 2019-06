Concert at Sea hoogtepunt voor BLØF

De gastheren van BLØF openen donderdag het weekend met muzikale vrienden onder de noemer Cøver at SEA!. Op het Zeelandpodium speelt de Zeeuwse band covers van grote hits. Paskal: „Tijdens deze laatste dagen zijn we vooral lekker druk met repeteren in het dorpshuis in Renesse om vijftien nummers van anderen onder de knie te krijgen. Het festival zelf is een geoliede machine.”

Paskal noemt Concert At Sea voor zijn band het belangrijkste optreden van het jaar waar de muzikanten maandenlang naartoe leven. „Daar komt veel spanning en trots bij kijken. Het is toch een heel groot evenement. In drie dagen tijd komen er honderdduizend mensen op af. Je wilt toch dat iedereen het naar zijn zin heeft. Als we het festival zondagavond afsluiten is de ontlading groot.”

Ontploft

Persoonlijk kijkt Paskal erg uit naar het optreden van Noel Gallagher’s High Flying Birds op zaterdagavond. „We hebben het al jaren over Noel Gallagher”, zegt Paskal, die ook hoge verwachtingen heeft van de show van Nile Rodgers & Chic op vrijdagavond. „Nile Rodgers heeft zoveel klassiekers op zijn naam, zoals discohits als Le Freak en Good Times. Maar hij schreef ook mee met Happy van Pharrell Williams, dat hij ook bij ons gaat spelen. Ik weet zeker dat de Brouwersdam vrijdagavond ontploft.”

Paskal heeft ook zin in het weerzien met zanger Ed Kowalczyk die met zijn band Live naar de Brouwersdam komt. Ed Kowalczyk stond in 2009 al eens solo op Concert at SEA. Paskal: „We hebben toen een paar nummers van Live samen gespeeld en hadden veel lol samen. Nu komt hij met de band zelf!”

Kwaliteit

Concert at Sea behoort volgens Paskal niet tot de progressieve festivals van ons land, want het festival programmeert bewust voor een brede doelgroep. Paskal: „Toch ken ik heel veel mensen die naast Lowlands en Pinkpop graag naar CAS komen. We zijn misschien niet vooruitstrevend, maar wel heel goed in het leveren van constante kwaliteit. Een groot deel van de line-up is altijd Nederlands, maar de laatste jaren slagen we er ook in veel mooie namen uit het buitenland te halen voor een aantrekkelijke festivalprijs. We hadden vorig jaar Sting, die we dan achter de schermen ook even ontmoeten. Zulke artiesten vinden het ook leuk dat we als band een eigen festival organiseren op een bijzondere locatie met een fijne sfeer backstage waar we ze in de watten leggen.”

Uiteraard hebben de mannen van BLØF een lijstje namen die ze komende jaren graag naar Concert At Sea willen halen. „Maar het duurt soms jaren. Met Sting zijn we jaren bezig geweest en ook Noel Gallagher stond jaren op onze bucketlist.

Concert at Sea is vrijdag en zaterdag live te volgen via NPO Radio 2.