’Shakira en Gerard Piqué uit elkaar na vreemdgaan’

Het stel, dat elf jaar samen is en twee kinderen heeft, leeft naar verluidt al wekenlang gescheiden van elkaar. El Periodico schrijft dat de Spaanse stervoetballer door Shakira uit huis is gezet en zich sindsdien volledig heeft gestort op het vrijgezellenleven.

Zo zou Piqué regelmatig te vinden zijn in nachtclubs, waar hij met zijn entourage, inclusief zijn 22-jarige teamgenoot Riqui Puig, regelmatig te vinden is tot twee of drie uur in de ochtend.

’Ik lette niet op’

En hoewel Shakira noch Piqué op de geruchten heeft gereageerd, staat het voor El Periodico-journalist Emilio Pérez de Rozas vast dat de breuk definitief is. „Shakira is degene die de keuze heeft gemaakt ermee te stoppen. Dat is de reden dat ze nu gescheiden van elkaar leven.”

In haar meest recente hit Te Felicito, met Rauw Alejandro, lijkt Shakira al te hinten op het eventuele vreemdgaan van Piqué: „Ze waarschuwden me, maar ik lette niet op. Zeg me niet dat het je spijt, dat lijkt oprecht, maar ik weet dat je liegt. Ik kan niet tegen mensen met twee gezichten. Mijn ogen zijn rood van het huilen om jou”, klinkt onder meer in het nummer.