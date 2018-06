Het lukt Kim Kardashian: Trump verleent Alice Johnson pardon

CNN liet eerder vandaag al weten dat het Witte Huis het papierwerk voor het pardon voor Alice Johnson al het voorbereid. De senior-adviseur van het Witte Huis, Jared Kushner, heeft de laatste maanden al voortdurend contact gehad over het onderwerp met Kim Kardashian. Afgelopen week bezocht zij de president om over de zaak te praten.

Alice Johnson werd in 1996 tot levenslang veroordeeld voor haar betrokkenheid in het ’ faciliteren van communicatie in een cocaïnesmokkel’. Zelf heeft ze daarover verteld dat ze dat deed omdat ze in grote financiële problemen raakte, nadat ze haar werk bij FedEx verloor vanwege een gokverslaving. Bovendien kwam haar zoon om bij een motorongeluk en haar huwelijk eindigde in een scheiding. Inmiddels heeft ze al 22 jaar gevangen gezeten.

Het Witte Huis stelt nu dat de vrouw een tweede kans verdient. „Hoewel ze tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, heeft Alice in de gevangenis hard gewerkt om zich te rehabiliteren”, aldus een verklaring. „Ze heeft zich als mentor ingezet voor haar medegevangenen.”

