Coronacrisis bezorgt Kris Kross Amsterdam ’luxeprobleem’

„Normaal is het echt een gekkenhuis en ben je vaak te moe om iets aan muziek te kunnen doen. Maar nu zat alle focus erop”, vertelt Jordy. Dat alle optredens niet door konden gaan was ’natuurlijk een grote teleurstelling’ maar dat kan volgend jaar ook weer, zo relativeert het trio. „We zijn positieve boys”, zegt Sander daarover. „Alleen qua centjes is het natuurlijk jammer. Maar we moeten niet vergeten dat iedereen gezond is en dat we kunnen doen wat we leuk vinden.”

Kris Kross Amsterdam zou dit jaar onder meer als Ambassadeur van de Vrijheid door Nederland vliegen en ook veel festivals aandoen. „De zomer is wel het seizoen waarin wij floreren”, zegt Yuki. „We keken er erg naar uit maar als ambassadeurs zaten we nu binnen. Dat gaf wel een heel andere beleving.”

Topfit

Toch was de rust die meekwam met de coronacrisis ook heel welkom. „Sander heeft eindelijk vader kunnen zijn, Jordy is topfit geworden en ik heb veel kunnen vissen en ben ook wel heel rustig in m’n hoofd geworden. We zijn er tot dusver goed doorheen gekomen maar hopelijk trekt straks alles snel weer aan.”

Vrijdag bracht Kris Kross Amsterdam zijn nieuwste single uit: Mij niet eens gezien, een samenwerking met Lil Kleine en Yade Lauren. Het nummer is een remake van de klassieker Toen ik je zag, dat in 1997 in de uitvoering van Antonie Kamerling een grote hit was.