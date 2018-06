David Cassidy had geen dementie en dronk nog

Dat schrijft People woensdag over het voormalige tieneridool. In het telefoongesprek met producers van de documentaire zei hij dat hij zijn vrienden en familie had voorgelogen, door te zeggen dat hij gestopt was met drinken. De The Partridge Family-acteur liet ook weten helemaal geen dementie te hebben.

Volgens producer John Marks wilde Cassidy ’voor eens en voor altijd eerlijk zijn’. De documentaire David Cassidy: the Last Session wordt in Amerika in juni uitgezonden.

Cassidy overleed vorig jaar in november op 67-jarige leeftijd aan orgaanfalen.