Yolanthe vindt Temptation Island tóch te zwaar voor zichzelf

Dat vertelt Yolanthe aan RTL. „Van tevoren riep ik wel heel stoer dat ik het een leuke uitdaging zou vinden om zelf eens mee te doen, maar nu heb ik het gezien en denk ik er toch wel anders over.” De presentatrice volgt dit seizoen de vrouwen in het programma waarin naast leuke momenten volgens haar ook veel verdriet zit.

De intentisiteit daarvan had de geliefde van Wesley Sneijder onderschat. „Het is dus ook best wel heftig om te presenteren. Ik heb veel verdriet gezien, want ik zat tussen die vrouwen en ze hebben daar totaal geen afleiding van social media of wat ook maar, dus ze zitten voortdurend in hun hoofd. Zelfs de sterksten hebben het heel zwaar.”

Mede-presentator Kaj Gorgels vertelde eerder al aan De Telegraaf dat Temptation VIPS een ware ’mindfuck’ is. De eerste aflevering van Temptation Island VIPS is donderdag te zien op Videoland. De serie telt twaalf afleveringen.