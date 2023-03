John Legend deelt sekstip voor ouders

„Doe de deur op slot als je kinderen hebt”, luidt zijn advies in de podcast Call Her Daddy. De 44-jarige zanger spreekt uit ervaring dat kinderen „altijd wel binnen weten te komen.” „Dus als wij het even leuk willen hebben, moeten we de deur dicht doen”, zegt hij.

Daarbij benadrukt Legend ook dat het belangrijk is om tijd voor elkaar te blijven maken. „Je moet de tijd vinden voor elkaar, je moet die romantische dingetjes blijven doen. Moeite blijven doen voor elkaar. Dat is volgens mij erg belangrijk, zeker als je al lange tijd samen bent.”

Legend en Teigen hebben samen zoon Miles, en dochters Luna en Esti Maxine.