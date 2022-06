Rowwen Hèze breekt optreden af vanwege val: toetsenist naar ziekenhuis

„Helaas hebben we ons optreden vandaag bij Zondag in ’t Zuiden vroegtijdig moeten afbreken nadat Tren ongelukkig is gevallen”, meldde de band zondagavond in een bericht op Instagram. Met Van Enckevort, die niet alleen zingt bij de band maar ook op de piano, accordeon en trombone speelt, gaat het goed. „Hij maakt het goed en is voor controle naar het ziekenhuis.”

De band belooft tot slot een snel weerzien. „Grote dank aan iedereen die er vandaag was en de regen heeft getrotseerd, we zien elkaar snel weer!”