Elise uit Boer Zoekt Vrouw is verliefd

Maar haar prins op het witte paard is gekomen! In het NPO Radio 2-programma van Gijs Staverman vertelt ze: „Ik heb een topvent. Hij heet Jonathan. Hij heeft een kantoorbaan in de bouwwereld, iets heel anders. Hij heeft genoeg aandacht voor me, ik heb niks te klagen.”

Bekijk ook: Elise was nog niet weg of Bastiaan stond al te tongen

De twee kennen elkaar nog van de middelbare school. „Ik heb hem in de stad eigenlijk weer ontmoet.”

Opluchting

Elise was opgelucht dat haar ontknoping van Boer Zoekt Vrouw nu te zien is geweest. „Het was de laatste aflevering voor mij en daarna was het opluchting. Je hebt maanden onder een steen geleefd, maar nu weet de wereld hoe het zit.”