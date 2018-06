René van der Gijp moest keihard lachen om boze mail aan VI-heren

Aan RTL liet hij weten dat hij hard moest lachen om de tekst die anderen zo schandalig vonden. „Vooral dat deel ’kutmuziek uit New Orleans die niemand luistert’. Ik vond het een heel geestig mailtje”, grinnikt Van der Gijp.

Hij begreep de boosheid van de zenderdirecteur ook wel. „Vergis je niet, hij heeft ook wel heel wat met ons te stellen gehad.”

Het schrijven van Louwerens volgde nadat de presentatoren in hun programma Voetbal Inside kritiek hadden geleverd op de zender, die het toch al moeilijk had. De mail komt ook in zijn geheel in het tweede boek over het voetbalprogramma dat afgelopen jaar zo vaak zoveel stof deed opwaaien.

