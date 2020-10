’Kapsalon Romy’ grote winnaar 40e Gouden Kalveren Gala

Kapsalon Romy won Gouden Kalveren voor Beste Regie (Mischa Kamp) en Beste Scenario (Tamara Bos). Ook de beeldjes voor Beste Actrice (Beppie Melissen) en Beste Vrouwelijke Bijrol (Noortje Herlaar) gingen naar deze jeugdfilm over kapster Stine die Alzheimer krijgt en haar kleindochter in vertrouwen neemt.

Het magisch-realistische familiedrama Buladó van regisseur Eché Janga gaat over de 11-jarige Kenza die op Curaçao de dood van haar moeder probeert te verwerken. Intussen komt het meisje klem te zitten tussen de botsende levenswijzen van haar rationale vader en haar spirituele opa.

’Buladó’ is uitgeroepen tot Beste Film.

Beste Acteur

Shahine El-Hamus uit De belofte van Pisa is vanavond uitgeroepen tot Beste Acteur. Daarmee troefde hij favoriet Marwan Kenzari uit Instinct af. El-Hamus speelt in deze verfilming van de roman van Mano Bouzamour een trompettalent dat wordt aangenomen op een muzieklyceum in Amsterdam-Zuid. Al snel botst zijn elitaire opleiding met zijn Marokkaans-Nederlandse afkomst.

’De belofte van Pisa’ leverde de Beste Acteur.

In de categorieën Televisiedrama is Red light de grote winnaar geworden. De serie, die zich afspeelt in de wereld van prostitutie en mensenhandel, won de prijs voor Beste Televisiedrama. Ook het Gouden Kalf voor Beste Actrice Televisiedrama werd door deze productie in de wacht gesleept. Halina Reijn, die in de serie een sopraanzangeres uit een welgesteld milieu speelt, mocht zo het tweede Kalf uit haar carrière in ontvangst nemen.

Televisiedrama: ’I.M.’

Ramsey Nasr won het Gouden Kalf voor Beste Acteur Televisiedrama. De acteur kreeg de prijs voor zijn spel in I.M., geregisseerd door Michiel van Erp. In deze serie kruipt Nasr in de huid van journalist en schrijver Ischa Meijer die zich in een stormachtige liefdesrelatie stort met schrijfster Connie Palmen.

’Bumperkleef’ was vijf keer genomineerd, maar won slechts een Gouden Kalf.

De film Bumperkleef werd de grote verliezer van de avond. De snelwegthriller - geschreven en geregisseerd door Lodewijk Crijns - werd vijf keer voorgedragen, maar won slechts één Gouden Kalf: die voor Beste Sound Design.

Herman Finkers

Publiekslieveling ’De beentjes van Sint-Hildegard’ ging met lege handen naar huis.

Ook publiekslieveling De beentjes van Sint-Hildegard viste achter het net. De relatiekomedie – in het Twents gesproken – is met ruim zevenhonderdduizend bezoekers volledig coronaproof gebleken. Toch zagen regisseur Johan Nijenhuis en Herman Finkers (script en hoofdrol) de beeldjes voor Beste Film en Beste Scenario aan hun neus voorbij gaan.

Carice van Houten, twee keer genomineerd voor Beste Actrice (Instinct) en Beste Actrice Televisiedrama (Red Light), had ook een minder leuke avond en kon met lege handen naar huis.