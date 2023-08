Waarom lijkt Elon Musk zo geobsedeerd door de letter X?

Amsterdam - Twitter had een enorme marktwaarde en een gigantische naamsbekendheid, maar dat hield Elon Musk niet tegen. Het hing al een tijdje in de lucht dat hij grootse plannen had met het sociale media-platform, maar niet iedereen dacht dat hij afscheid zou nemen van het blauwe vogeltje. Het vogeltje verdween, en in de plaats kwam een ’X’.