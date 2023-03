Christina Ricci: dreiging rechtszaak om weigeren seksscène

„Zij kunnen zeggen: ik wil deze seksscène niet doen, ik ga niet naakt. Ze kunnen voor zichzelf grenzen stellen die wij nooit mochten stellen. Iemand dreigde mij zelfs een keer aan te klagen omdat ik een seksscène niet op een bepaalde manier wilde doen”, zei de 43-jarige Wednesday-ster in talkshow The View over hoe anders de entertainmentwereld was toen zij er net begon.

Op de suggestie van presentator Joy Behar dat er tegenwoordig toch juist meer seksscènes in films en series lijken te zijn, wierp Ricci tegen dat de werkomstandigheden toch echt anders zijn. „Nu het meer hun keuze is in plaats van iets waartoe ze gedwongen worden, kunnen zij de kunstzinnigheid ervan leren kennen of weten hoe belangrijk de scène is voor het verhaal”, legde ze uit. „Het is fantastisch om te zien dat zij niet per se de dingen hoeven mee te maken die wij moesten doormaken.”