Kanye West verblijft in luxe appartement België: ’Hij vond het grappig dat ik hem niet kende’

Door Jonas Rosquin

Kanye West zou verblijven in een pand van binnenhuisarchitect Axel Vervoordt in Wijnegem. Ⓒ ANP / HH / Google Maps

WIJNEGEM - Wie een dezer dagen in de Belgische plaats Wijnegem over straat loopt, kan zomaar Kanye West tegen het lijf lopen. De Amerikaanse rapper zou in een van de lofts van kunsthandelaar en binnenhuisarchitect Axel Vervoordt verblijven. Volgens sommige bronnen zou West zelfs een loft hebben gekocht die officieel niet te koop stond. Leraar Peter Hoste was niet onder de indruk van de ontmoeting met zijn mogelijke buurman.