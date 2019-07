’Cliffhanger GTST niet stuntachtig spannend’

Ⓒ ANP Kippa

De aankomende cliffhanger van Goede Tijden, Slechte Tijden kent in ieder geval geen stunt, zo vertelt actrice Caroline de Bruijn, die in de serie Janine Elschot speelt. „Het is dit jaar niet zo dat het op een stuntachtige manier spannend is, dat er iemand uit het vliegtuig valt”, zegt ze vrijdag bij RTL Boulevard.