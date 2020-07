Kim Kardashian: Kanye is ziek

Zo schrijft ze op Instagram Stories: „Ik heb hier nog nooit publiekelijk over gesproken over hoe dit ons aantast als gezin omdat ik erg beschermend ben als het op mijn kinderen en Kanye’s privacy aankomt als het over zijn gezondheid gaat, maar vandaag heb ik het gevoel dat ik er wel iets over moet zeggen vanwege de vooroordelen en misvattingen over mentale gezondheid.”

Kim vervolgt: „De mensen die mentale problemen begrijpen of zelfs dwangmatig gedrag weten dat de familie machteloos is, tenzij degene wie het betreft een minderjarige is. Mensen die hier niks van snappen kunnen veroordelend zijn en begrijpen niet dat die persoon zelf open moet staan voor het krijgen van hulp.”

Ook legt ze uit dat ze begrijpt dat hij een publiek figuur is, maar voegt er aan toe dat hij momenteel veel doormaakt. „Hij is een briljante, maar een gecompliceerde man die niet alleen onder druk staat als artiest en zwarte man, maar ook het verlies van zijn moeder heeft meegemaakt en te maken heeft met de druk en het isolement die wordt versterkt door zijn bipolaire stoornis.”

De afgelopen dagen twitterde Kanye West erop los, waar hij behoorlijk stevige uitspraken doet. De rapper schreef dinsdag op het sociale medium in een inmiddels verwijderd bericht dat hij al een tijdje van Kim wil scheiden. Eerder barstte de presidentskandidaat in tranen uit tijdens zijn eerste presidentiële bijeenkomst. Hij riep daar dat hij had aangedrongen op een abortus, toen Kim zwanger was van hun North. Sindsdien maken veel fans zich zorgen over de mentale toestand van Kanye.