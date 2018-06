Beyoncé en Jay Z delen babyfoto’s Sir en Rumi

Bij het zien van nieuwe foto’s van de kinderen Sir en Rumi in de armen van hun moeder en van hun vader, reageerde het publiek dolenthousiast. Begrijpelijk, want het is pas de tweede keer sinds de de geboorte van de tweeling in juli vorig jaar dat het gezin foto’s van hen met de buitenwereld gedeeld.

Beyoncé en Jay Z staan op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni twee concerten in de Amsterdam ArenA tijdens hun On The Run II-tour.