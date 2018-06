Zus onder vuur om reactie op dood Kate Spade

„De familie voelt afschuw en verdriet om het feit dat de zus van Kate, die al meer dan tien jaar vervreemd van onze hele familie, in deze tijd van groot verdriet, ervoor kiest om nu op te duiken met ongefundeerd commentaar”, vertelt een bron van de familie aan People Magazine, daarmee reagerend op een statement van Reta Saffo.

Saffo vertelde aan de krant Kansas City Star dat de zelfmoord van Kate Spade niet onverwacht voor haar kwam. Ze beweerde dat haar zus gefixeerd leek op Robin Williams, toen hij in augustus 2014 zelfmoord pleegde door zichzelf op te hangen. Volgens haar had ze in de afgelopen drie of vier jaar geprobeerd Kate te helpen met haar slopende depressie. Kate zou dat afgeslagen hebben, omdat een opname haar onbezorgde imago zou hebben geschaad. „Soms kun je iemand simpelweg niet redden van zichzelf”, schreef ze aan de krant.

„Haar opmerkingen schetsen een beeld van iemand die haar totaal niet kende. Kate was aardig, hartelijk, grappig, warm en extreem gesloten”, reageert de familie.

In een later contact met de Star wilde Saffo geen commentaar meer geven. Ze zou gezegd hebben dat ze een kalmerend middel had genomen en dat haar man een arts is.