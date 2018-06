Justine Pelmelay maakt ’vreselijke smak’

Justine was als jurylid aanwezig bij de verkiezing van Miss Travestie in Rotterdam. Tijdens een optreden maakte ze een ’vreselijke smak’. „Het ging pas na afloop helemaal mis. Ik had de twee onderste treden van de trap die ik afliep niet in de gaten. Gewoon niet gezien”, vertelt ze aan Weekend.

„Ik heb uiteindelijk tot half drie ’s nachts in het ziekenhuis gezeten, waar al snel duidelijk werd dat mijn voet gebroken is”, vervolgt Justine. „Vreselijk natuurlijk.” Van de dokter moet ze nu zes weken rust houden.