Voormalig Miss World Nederland reageert op afschaffen bikinironde

„Ik heb tijdens mijn deelname aan Miss World in Washington zelf ervaren dat de nadruk tijdens internationale missverkiezingen tegenwoordig meer ligt op intelligentie en de visie van de meiden”, zegt Rachelle. De Brabantse studeerde Health and Society aan de universiteit van Wageningen. In december 2016 deed ze mee aan Miss World, waar ze buiten de top 20 eindigde.

Ze werd met collega’s in Washington beoordeeld op onderdelen als sport, bereik op sociale media en haar inzet voor goede doelen. „Ik merkte toen al dat de tijd van bikinirondes achter ons ligt. Er was nog wel een ronde met sportkleding, maar daarbij ging het vooral om de vraag hoe fit en sportief we waren. Ik merkte dat de organisatie daadwerkelijk geïnteresseerd was in mijn onderzoek naar zorgrobots. Ik heb er veel gesprekken over gevoerd, waar we naar toegaan met de zorg. Bij Miss World gaat het meer om de vraag ’wat heb je mensen te vertellen?’”.

Rolmodel

Een miss draait om het creëren van een rolmodel, legt Rachelle uit. „Een rolmodel is iemand die goed over verschillende onderwerpen kan meedenken. De winnares van Miss World bezoekt verschillende projecten in talloze landen om goede doelen te ondersteunen. Daar heb je een denkvermogen voor nodig en een visie in plaats van alleen een afgetraind lichaam.”

Dat Miss America de badpakkenronde afschaft vindt Rachelle een goede zaak. „Amerika maakt een punt en het is een land met grote invloed. Ik ben blij met het besluit.” Zondag is Rachelle Reijnders „uiteraard in Amsterdam.” Daar wordt de Miss World Nederland van 2018 gekozen.