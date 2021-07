Jennifer Lopez: ’Dit is de beste tijd van mijn leven’

„Ik ben super gelukkig”, aldus Lopez. „Mensen vragen zich altijd af hoe het met me gaat, en wat er loopt. Nou, dit is het. Het is nog nooit zo goed geweest”, zegt de zangeres zonder daarbij een reden te noemen.

Amerikaanse media denken dat de hereniging met haar ex Ben Affleck haar vooral gelukkig maakt. Jennifer liet daarover echter niets los, al leek ze daar wel op te hinten. De zangeres zei dat ze op een plek in haar leven is gekomen waarin ze meer aan zichzelf denkt. „En ik denk dat als je eenmaal op die plek bent, er geweldige dingen kunnen gebeuren. Dingen waarvan je had gedacht dat ze nooit meer in je leven langs zouden komen. En daar zijn we nu.”

Jennifer en Ben hebben nog niet officieel hun hereniging bevestigd maar de twee hielden zich de afgelopen weken niet schuil en werden al diverse keren samen gespot. De twee, die ook wel ’Bennifer’ worden genoemd, waren eerder van 2002 tot 2004 samen.